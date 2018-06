Grüne präsentieren Kandidaten

Demokratische Vielfalt garantieren, von der Kernaufgabe Umweltschutz ausgehen und das Recht auf gute Arbeit und Gerechtigkeit des Wohlstands sichern – das ist der Auftrag, den sich die Grünen für die anstehenden Landtagswahlen geben.

Dazu haben sie eine Reihe von Personen gewinnen können, die diesen Auftrag glaubwürdig und mit ihrer Biografie, ihrer Professionalität und ihrem Engagement vertreten sollen:

Dies die Liste, die von der Landesversammlung beschlossen wurde:

29. Brigitte Foppa, 49, Landtagsabgeordnete und Co-Sprecherin der Grünen, Montan

30. Riccardo Dello Sbarba, 63, Landtagsabgeordneter und Sprecher der Grünen Fraktion, Bozen

31. Hanspeter Staffler, 52, Generaldirektor des Landes, Mals

32. Cornelia Brugger, 52, Kindergärtnerin, Gemeinderätin in Bruneck

33. Tobias (Tobe) Planer, 43, Co-Sprecher der Grünen und Fraktionssprecher im Gemeinderat Bozen

34. Markus Frei, 46, Erzieher, Fraktionssprecher der Grünen Bürgerliste Brixen

35. Chiara Rabini, 47, Gemeinderätin und Flüchtlingsbeauftragte in Bozen

36. Stefan Perini, 46, Direktor des Arbeitsförderungsinstituts, Klausen (Unabhängiger Kandidat)

37. Evelyn Fink, Verdings, 24

38. Michael Keitsch, Bozen, 25

39. Judith Kienzl, Ritten, 34

40. Olivia Kieser, Meran, 30

41. Hannah Lazzaretti, Meran, 21

42. Bertrand Risé, Ritten, 25

43. Benjamin Stötter, Pfitsch, 33

44. Pascal Vullo, Bozen, 31

45. Patrizia Gozzi, Bozen, 52, Sportlehrerin

46. Corinna Lorenzi, 45, Bozen, Lehrerin und Vizepräsidentin des Stadtviertelrats Europa-Neustift

47. Brigitte Mair, 50, Gemeinderätin in Völs

48. Luis Pardeller, 65, Rodeneck, Bankangestellter in Rente

49. Eva Cäcilia Pixner, 50, Lana, Direktorin des Amtes für Finanzaufsicht

50. Renzo Rampazzo, 63, Oberbozen, Gewerkschafter

51. Klaudia Resch, 49, Meran, Managerin

52. Silvia Rier, 63, Kastelruth, Touristikerin

53. Andreas Rossi, 61, Meran, Vizebürgermeister

54. Uli Spitaler, 45, Bozen, Landesangestellte und Stadtviertelrätin Bozen-Zentrum

55. Andrea Tomasi, 42, Leifers, Vizepräsident des Gruppo Missionario Laives

56. Felix von Wohlgemuth, 38, Anwalt und Gemeinderat in Eppan.

Die restlichen Listenplätze werden bei der Landesversammlung am 1. September vergeben.