Herbert Denicoló ist tot

Herbert Denicolò wurde am 9. Oktober 1945 in Bruneck geboren, wuchs in Schluderns auf und arbeitete zunächst als Lehrer in Mals. Seit 1972 war er Beamter in der Südtiroler Landesverwaltung. 1993 konnte er als Vertreter des Arbeitnehmer-Flügels der Südtiroler Volkspartei ein Mandat für den Landtag und damit gleichzeitig den Regionalrat Trentino-Südtirol erringen, denen er bis 2008 angehörte.

Der in Olang wohnhafte Denicolò engagierte sich ehrenamtlich im sozialen, kulturellen und katholischen Bereich. So war er unter anderem Mitglied der Landesleitung des Katholischen Verbands der Werktätigen, war Vorsitzender des Südtiroler Kolpingwerks, der Männerinitiative Pustertal und Vorsitzender des Katholischen Forums, eines Dachverbands kirchlicher Vereine und Verbände.

Am Hochunserfrauentag 2015 ist Herbert Denicolò für seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet worden. Er sah dies als Anerkennung für all jene, die sich ehrenamtlich in Kirche und Gesellschaft engagieren, wie er im „Dolomiten“-Interview betonte.

Hier gibt es das „Dolomiten“-Interview zum Nachlesen:

„Dolomiten“: Waren Sie überrascht, als Sie von der Nominierung erfahren haben?

Herbert Denicolò: Der Brief von Landeshauptmann Günther Platter kam für mich völlig überraschend. Als tags darauf die Information in den Medien veröffentlicht war, haben mir viele Freunde, Weggefährten und Bekannte gratuliert – quer durch das Land hindurch, vom oberen Vinschgau bis ins Hochpustertal. Ich habe mich darüber sehr gefreut.

„D“: Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Denicolò: Ich sehe dies nicht so sehr auf meine Person konzentriert, sondern nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle entgegen, die sich in der Kirche und Gesellschaft ehrenamtlich engagieren – und besonders für jene, die mich in diesen vielen Jahren begleitet und unterstützt haben. Ich freue mich, dass auf diese Weise das Ehrenamt die Anerkennung erhält, die es verdient.

„D“: Wie kann man Herbert Denicolò charakterisieren?

Denicolò: Ich bin geprägt von meiner Familiengeschichte, die ihre Wurzeln im Buchenstein, im Pustertal und im Vinschgau hat und den Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, zu denen die unantastbare Würde des Menschen, die Solidarität, die Subsidiarität, die Gerechtigkeit und das Gemeinwohl gehören. Von meinen Eltern habe ich gelernt, mich zur Verfügung zu stellen, wo ich gefragt und gebraucht werde. Alle Initiativen und Projekte, die ich gegründet, auf den Weg gebracht oder bei denen ich mitgearbeitet habe, sind darauf aufgebaut – von der Gründung der Obervinschger Jugend bis zur Männerinitiative Pustertal.

„D“: Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Denicolò: Wir waren Pioniere in der Schule, in der Jugendarbeit, in der Erwachsenen- und in der Elternbildung. Das zweite Autonomiestatut hat Südtirol die effektive Selbstverwaltung ermöglicht und damit uns jungen Menschen die notwendigen Impulse gegeben, uns für die eigene Kultur und Bildung einzusetzen. Unser Jugendförderungsgesetz ist heute genauso aktuell wie 1983 und beweist, wie vorausschauend wir damals gedacht haben.

„D“: Wie hat sich das ehrenamtliche Engagement in all diesen Jahren verändert?

Denicolò: Wir waren zwangsläufig Pioniere in allem, was wir angegangen haben, da ja nichts da war. Heute sind viele Bereiche professionell organisiert. Dahinter stehen aber nach wie vor Menschen mit Eigeninitiative. Das Ehrenamt braucht Veränderung und Dynamik und kann sich nur entwickeln, wenn auch die Führungskräfte und Mitarbeiter wechseln. Nichts ist schädlicher als Personen, die auf ihren Sesseln kleben, weil sie denken, ohne sie ginge es nicht.

„D“: Was war Ihre wichtigste Initiative?

Denicolò: Jede einzelne Initiative war und ist wichtig. Es ging jedes Mal um ein Bedürfnis, ein Problem oder eine Idee, für die in dem jeweiligen Moment eine Lösung gesucht werden musste – egal, ob es zwei Fenster der Schludernser Pfarrkirche waren oder die Restaurierung des Kalvarienberges, die Gründung des Jugendrings, das Katholische Forum, der Bildungsweg Pustertal, der Verein der Schülereltern, die Plattform Pro Pustertal oder die Männerinitiative Pustertal. Es ist immer wieder gelungen, eine Hand voll Gleichgesinnter zusammenzuführen, die Eigenverantwortung übernommen und in Eigeninitiative angepackt haben.

„D“: Hat die Politik Sie verändert?

Denicolò: Ich hoffe nicht. Ich hatte das Glück, als Landtagsabgeordneter von 1993 bis 2008 die Themen weiterzubringen, für die ich mich zuvor, währenddessen und auch danach ehrenamtlich engagiert habe und immer noch engagiere. Als Landesbediensteter im Aufbau des Amtes für Jugendarbeit und das spätere politische Mandat haben es mir ermöglicht, ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen für unsere ehrenamtlichen Ideen.

„D“: Sie feiern am 9. Oktober Ihren 70. Geburtstag. Denken Sie dabei ans Aufhören?

Denicolò: Niemand kann sich aus der eigenen Verantwortung für die Welt und für die Mitmenschen stehlen. Gleichgültigkeit bringt uns nicht weiter. Wir können zwar nicht die Welt verändern, aber jeder von uns kann einen Beitrag leisten, dass unser unmittelbares Umfeld sozial bleibt. Und so bleibt auch mir nichts anderes übrig, als mich nicht dagegen zu verschließen, weiter zu träumen und mitzuarbeiten, wo ich mithelfen kann.

