Italienische Schule führt Deutsches Sprachdiplom ein

Das Italienische Schulamt wird das Deutsche Sprachdiplom (DSD I) einführen, um die Deutschkenntnisse der Schüler an den italienischen Schulen zu zertifizieren.

Die Landesregierung hat am Dienstag den Entwurf für das notwendige Abkommen zwischen der Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Südtirol genehmigt und Schulamtsleiterin Nicoletta Minnei zur Unterzeichnung des Abkommens ermächtigt.

Erhöhung der Sprachkompetenz

Über das Projekt DSD I wird es Schülern ermöglicht, freiwillig an einer Sprachzertifizierung für das B1-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen teilzunehmen. „Das Angebot", erklärt Schulamtsleiterin Minnei, „richtet sich an Mittelschüler und an Schüler der Oberstufe und kann entscheidend dazu beitragen, die Sprachkompetenz der Schüler zu erhöhen. Zudem setzt es auf die Ausbildung und berufliche Weiterbildung der Lehrpersonen."

Auf die Schüler, die am Projekt teilnehmen, kommen keine Spesen zu.

stol