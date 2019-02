Italienisierung der Radiosender: Dekret zurückgezogen

„Wer nicht mindestens ein Drittel italienische Lieder spielt, darf keine Radiosendungen mehr ausstrahlen“, hieß es in der Aussendung. „Für Südtirol wäre die Umsetzung dieses Dekrets ein frontaler Angriff auf die deutschen und ladinischen Radiosender und somit auf die Minderheitenrechte. Diesen Wahnsinn gilt es mit allen Mitteln zu verhindern“, so der Landtagsabgeordnete Sven Knoll am Mittwoch.

„Die lokalen Radioprogramme in Südtirol erfüllen einen unverzichtbaren Minderheitenauftrag zur Pflege der deutschen und ladinischen Sprache und würden mit dieser Bestimmung entweder zwangsitalienisiert oder verboten. Bei restriktiver Auslegung des Gesetzes ─ das die italienischen Behörden in Südtirol zweifelsohne penibel genau kontrollieren würden ─ könnten wohl auch die ORF-Programme nicht mehr ausgestrahlt werden, da deren Verbreitung über die lokale ‚RAS‘ erfolgt.“

Aus diesem Grund hatte die Süd-Tiroler Freiheit im Landtag einen Anfrage eingereicht. Das Dekret wurde nun aber zurückgezogen.

Der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ hat das Thema ebenfalls aufgegriffen.

stol