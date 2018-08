Jugend und Suizidprävention: Kompatscher beim Forum Prävention

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich am Donnerstag zum jährlichen Gespräch mit Peter Koler, dem Direktor des Forum Prävention, getroffen. Peter Koler berichtet über die laufenden Tätigkeiten der mittlerweile 5 Fachstellen der Stiftung Forum Prävention in den Bereichen Suchtprävention und Gesundheitsförderung, Essstörungen, Gewaltprävention, Jugend und Familie.

„Dank der Unterstützung durch unterschiedliche Landesabteilungen, Kontinuität, Vernetzung und intensiven Einsatz der Mitarbeiter/innen ist es dem Forum Prävention gelungen in vielen gesellschaftlich schwierigen Bereichen vorbeugend tätig zu sein, “ sagte Peter Koler.

Der Landeshauptmann zeigte sich sehr interessiert und erfreut über die vielen Maßnahmen und Projekte, die in die Wege geleitet wurden. Vertieft wurden Themen von besonderem Interesse wie neue Projekte zur Integration schwieriger Jugendlicher in der Stadt Bozen, die Kontinuität in der Alkoholprävention, die Weiterentwicklung im Bereich der Suizidprävention und die Förderung elterlicher Kompetenzen in der digitalen Erziehung.

Landeshauptmann Kompatscher dankte Peter Koler und den Mitarbeiter für ihren Einsatz in den vielen Bereichen und ihre Arbeit mit unterschiedlichsten Bevölkerungsteilen. „Ich bin überzeugt von der gute Arbeit des Forum Prävention und werde mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die notwendigen Mittel dafür aufgebracht werden, sagte LH Kompatscher am Ende des Gesprächs.