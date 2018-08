Kämpfer für die Heimat: Mathias Ladurner Pathanes tot

Ladurner Pathanes stammte aus Meran, wo er die italienische Schule besuchte. Zu Zeiten der Option kam er schließlich an ein deutsches Schülerheim in Hall in Tirol.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat setzte er sich vor allem für die Autonome ein. Von 1973 bis 1988 war er Landtagsabgeordneter, ebenfalls war er Regionalassessor für Finanzen.

Zudem war Ladurner Parthanes Bauernbund-Bezirksobmann des Burggrafenamts und Obmann der Algunder Obstgenossenschaft.

Als Heimatkundler verfasste er mehrere Beiträge über Südtirol.

stol