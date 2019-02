Kein Platz für Wolf und Bär

„Dolomiten“: Man kann kein Interview mit einem Bergbauern führen, ohne das Thema Wolfsmanagement anzusprechen. Wie beurteilen Sie die Bedrohung?

Hofer: Wir brauchen kein Wolfsmanagement, weil wir keinen Wolf brauchen. Wolf und Bär bringen nur Probleme. Und einen Schutz gibt es nicht.

„D“: Was ist mit Zäunen, Schutzhunden...?

Hofer: Ein Schutzhund schützt eine Herde vor allem, der kann nicht unterscheiden, wer oder was eine Bedrohung ist. Und da ist die Gefahr groß auf unseren Almen, dass Wanderer angegriffen werden. Und die Zäune, die Lösung besteht auch nur auf dem Papier. Wie soll ich denn alle Almen einzäunen? Mit so massiven Zäunen, dass die Wildtiere nicht drüber oder durch kommen? Es gibt da keinen Kompromiss, Bär und Wolf haben auf unserem Territorium keinen Platz.

Alberich Hofer spricht Klartext. - Foto: D

D/ih