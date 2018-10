Klare Ansage von Thomas Widmann

„Dolomiten“: Herr Widmann, Endspurt im Wahlkampf. Wie ist dieser bisher verlaufen?

Thomas Widmann: Anders als frühere. Die Wähler ändern sich, es herrscht noch kaum Wahlkampfstimmung. Wir haben in der ersten Phase versucht, die Werte der Volkspartei wie Heimat, Tradition, Europa, Zusammenleben, Kontinuität, Stabilität zu vermitteln. In einer Situation, in der Italien im Chaos versinkt, anti-europäische Tendenzen stark sind, der Staat auf dem Rücken der Bürger Geld verteilt, das er nicht hat, stehen wir unter den Besten in Europa da.

„D“: Derzeit setzt die SVP aufs gute alte Klinkenputzen.

Widmann: Ob im Gasthaus, Altenheim, beim Hotelier, Handwerker oder auf der Straße: Wir suchen den Kontakt zu den Menschen. Dabei schauen wir nicht nur in jeder Gemeinde, sondern in jedem Weiler vorbei.

D/bv