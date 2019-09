Kompatscher: Brenner für Lkw unattraktiv machen

Die Realisierung von Umschlageplätzen, klare Regeln und Mautgebühren, die der Umweltblastung Rechnung tragen, also eine sogenannte Umweltmaut, sind unerläßlich", so Kompatscher weiter.

Der Südtiroler Landeshauptmann hat mit dem Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol Günther Platter ein gemeinsames Dokument unterzeichnet, das an die neuen Regierungen nach Rom, Wien und Brüssel gesendet werden soll.

Platter erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass den Brenner mehr Lkw nutzen als alle andere Alpenübergänge in der Schweiz und in Frankreich zusammen. Die Belastungsgrenze sei seit langer Zeit schon für die Anrainer, für die Umwelt und für die Infrastruktur selbst überschritten worden, so Platter.

Ansa/stol