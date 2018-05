Kompatscher: „Müllverwertungsanlage wird nicht kommen“

„Diese Anlage wird nicht kommen – Punkt!“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher auf Nachfrage.

„Wir haben unsere thermische Restmüllverwertungsanlage in Bozen so ausgelegt, dass sie genügend Müll aufnehmen kann“, so Kompatscher weiter.

Eine weitere Anlage sei also nicht notwendig. Die erforderliche politische Zustimmung werde es deshalb nicht geben.

