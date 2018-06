Kompatscher begrüßt Ausweisung von straffälligen Ausländern

„Es ist dies ein wichtiges Zeichen und eine klare Message dafür, dass die Gesetze für alle gelten“, so Kompatscher. In Vorbereitung der Ausweisung wurden die 4 Personen einstweilen in das dafür vorgesehene Aufnahmezentrum in Turin gebracht.

„Es handelt sich um ausländische Staatsbürger, die Straftaten begangen haben. Es ist ein Zeichen, dass das Abkommen gegriffen hat, das wir mit dem Innenministerium und dem Regierungskommissariat getroffen hatten“, so Kompatscher.

„Ich möchte den Polizeikräften meine Anerkennung zum Ausdruck bringen, da sie mit größtmöglichem Einsatz ihrer Überwachungsaufgabe nachkommen.“

