Kompatscher gratuliert Nordtirols Altlandeshauptmann zum Geburtstag

Alois Partl war von 1987 bis 1993 Landeshauptmann des österreichischen Bundeslandes Tirol. Am Sonntag feiert Partl seinen 90. Geburtstag. Südtirols Landeshauptmann und Präsident der Europaregion, Arno Kompatscher, hat Partl zu diesem Anlass in seinem Heimathaus in Lans in Nordtirol besucht und ihn beglückwünscht.

Als langjähriges Mitglied der Nordtiroler Landesregierung und als Landeshauptmann von Nordtirolirol sowie in verschiedenen anderen Ämtern und Funktionen hat sich Partl für die Wirtschaft und die Landwirtschaft über die Nordtiroler Grenzen hinaus verdient gemacht. Besonders bedankte sich Kompatscher bei Partl für dessen Zusammenarbeit mit Südtirol und den Einsatz für das Zusammenwachsen von Nordtirol, Südtirol und dem Trentino zur Europaregion.

stol