La Ila/Stern: „Bleiben wir menschlich“

Es handle sich um eine „Stellungnahme für Menschlichkeit und gegen Rassismus und Fremdenhass“, heißt es in der Aussendung, an den Pfarrgemeinderat, aber nicht nur.

„Als Südtiroler fragen wir uns (rhetorisch), was die Mitglieder im Pfarrgemeinderat von Stern unter Christentum und christlicher Nächstenliebe verstehen.“ Wenn Gemeinderatsmitglieder ihre Ablehnung gegenüber die Aufnahme von Geflüchteten mit Aussagen unterstreichen wie „man kann nicht auf die Barmherzigkeit Gottes vertrauen“, dann sei das schon traurig genug.

Wenn aber - bis auf die Vorsitzende und den Dekan - alle anderen Mitglieder eines Pfarrgemeinderats befinden, ihre ‚Ängste‘ (vor ‚Überfremdung‘ oder ‚Islamisierung‘…) seien eine legitime Ausrede gegen die prinzipielle Offenheit für eine Beherbergung einer Familie auf der Flucht, „dann läuft es unserem ethisch-moralischen Grundverständnis eiskalt über den Rücken“.

„Wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die sich in Südtirol und überall sonst gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit äußern und einsetzen. (...) Äußern wir uns in Südtirol offen und laut gegen Rassismus und Hass. Wir haben eine menschliche Verantwortung dazu, in Südtirol auch für neue Mitbürger Chancen auf Heimat zu eröffnen“, heißt es in der Aussendung weiter, die von 42 Personen unterzeichnet wurde.

Sie rufen die Gadertaler auf, sich laut und deutlich gegen Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Kultur-Paranoia auszusprechen. „Denn auch in eurer Gemeinde wird es heute und morgen Mitmenschen geben, die vom rassistisch_sexistischen „Normalo“ als minderwertig oder nur “geduldet” gelesen werden. Besonders auch diese Mitmenschen brauchen Solidarität und Chancen, um in Würde Heimat bauen zu können“, heißt es weiter.

Abschließend werden auch die Landespolitiker angesprochen: „Wann wird auch von Seiten der Landespolitik endlich aktiv und seriös darin investiert, um Rassismus und ‚Fremdenangst‘ in Südtirol zu entgegnen?“

stol