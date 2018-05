Landtag: Sammelgesetzentwurf nimmt erste Hürde

Der Sammelgesetzentwurf hat am Montag im Landtag die erste Hürde genommen. - Foto: LPA

Der Landesgesetzentwurf war von der Landesregierung auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher vorgelegt worden. Die Landtagsabgeordneten Blaas, Dello Sbarba und Pöder haben einen Minderheitenbericht angekündigt. Die behandelten Artikel betreffen Gesundheitswesen, Soziales; Familie, Schulbauten, Transportwesen, Wohnbauförderung und Arbeit.

Damit werden die Bestimmungen zu den Seilbahnanlagen erneuert, den Gemeinden wird die Möglichkeit gegeben, die Räumlichkeiten für die Arzneimittelausgabe kostenlos zur Verfügung zu stellen oder sich an deren Kosten zu beteiligen, ebenso können sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesstätten mit zusätzlichen Mitteln beteiligen (bisher: ein Drittel), und das Land kann die Ausbildung des Kita-Betreuungspersonals mit eigener Verordnung regeln.

Wie der Vorsitzende Oswald Schiefer berichtet, wurden die meisten Änderungsanträge zum Gesetzentwurf genehmigt, viele davon aus der Feder der Landesregierung. So wird vorgesehen, dass Ärzte während der Facharztausbildung vorübergehend außerhalb des Stellenplans aufgenommen werden können (in der Besoldungsstufe B). Der Verteilungsplan für die Musikschulen des Landes soll nun im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden genehmigt werden, so der Landtag.

ansa