Landtagswahl: Reihenfolge der Listenzeichen steht fest

Die SVP steht auf den Stimmzetteln für die Landtagswahl 2018 an 6. Stelle.

14 Parteien und Bewegungen dürfen zu den Landtagswahlen am 21. Oktober antreten. Dies hat die Wahlbehörde bereits am Dienstag bestätigt. Am heutigen Mittwoch schließlich fand die Auslosung der Reihenfolge der Listenzeichen auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl 2018 statt.

Die Reihenfolge ist demnach folgende:

1 Team Köllensperger

2 Süd-Tiroler Freiheit

3 Die Freiheitlichen

4 Bürgerunion für Südtirol

5 Forza Italia

6 SVP Südtiroler Volkspartei

7 Noi per Alto Adige Südtirol

8 Grüne - Verdi - Verc - Sel

9 Vereinte Linke - Sinistra unita

10 L'Alto Adige nel cuore

11 Lega Nord

12 Demokratische Partei - PD Partito Democratico

13 Casapound Italia

14 5 Sterne-Bewegung - Movimento 5 Stelle

Die Position der Symbole auf dem Wahlzettel erfolgt in horizontaler Linie (4-4-4-2).

Bei den Landtagswahlen am 21. Oktober definitiv nicht dabei ist die Liste „Popolo della Famiglia“. Sie scheiterte an den 400 Unterschriften, die neue Parteien vorlegen müssen, die keinen gewählten Mandatar im Landtag oder in Parlamenten haben.

