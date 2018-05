Landtagswahl am 21. Oktober

Termin ist jetzt fixiert: Am 21. Oktober wird in Südtirol der Landtag gewählt. - Foto: D

In Absprache mit dem Trentino hat Landeshauptmann Arno Kompatscher am Montag das Dekret unterzeichnet. Mit der Stimmenauszählung wird erstmals bereits am Wahlabend begonnen.

Dass der Wahltermin auf den 21. Oktober fallen würde, hatte sich schon länger abgezeichnet. Damit wählt Südtirol diesmal eine Woche früher als 2003, 2008 und 2013 seinen Landtag.

Der Grund dürfte darin liegen, dass der 28. Oktober in der schulfreien Woche vor Allerheiligen liegt, in der viele verreisen. Gesetzlich muss die Wahl innerhalb von 4 Sonntagen vor bzw. nach Ablauf der Legislatur abgehalten werden.

D/bv