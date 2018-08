Landtagswahlen 2018: Vorbereitungsarbeiten gestartet

Nach der Veröffentlichung wurden die Gemeinden und das Regierungskommissariat benachrichtigt. Ihnen wurde das Dekret auch zugeschickt. Somit sind die ersten Arbeiten für die Abwicklung der Landtagswahlen gestartet. Innerhalb 27. August wird die Landeswahlbehörde, die ihren Sitz im Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1, in Bozen hat, definitiv eingerichtet.

Bei der Landeswahlbehörde in Bozen können die Parteien und die politischen Gruppierungen, die zur Landtagswahl antreten möchten, am 28. oder am 29. August ihr Listenzeichen hinterlegen. Die Kandidatenlisten hingegen müssen vom 31. August bis zum 4. September, 12 Uhr, bei der Landeswahlbehörde hinterlegt werden.

lpa