Lega in Bozen, SVP in Proveis, Grüne in Mals am stärksten

Ihre Hochburgen hat die Lega in Bozen, wo fast 31 Prozent die Salvini-Partei ankreuzten, aber auch in Branzoll, wo sogar 36,7 Prozent die Lega gewählt hatten. Aber auch in Salurn und Pfatten erreichte die Lega Prozentsätze von deutlich über 30 Prozent.

Besonders schlecht hingegen schnitt sie in Martell ab – dort wählten nur 2,7 Prozent diese Partei.

Die Südtiroler Volkspartei

Eine Rekordanzahl an Wählern gab es für die Südtiroler Volkspartei mit 86,43 Prozent in Proveis. Ebenfalls gut abgeschnitten hat das Edelweiß in Schnals mit fast 84 Prozent und Moos im Passeier mit 81 Prozent.

In der Landeshauptstadt dagegen schnitt die SVP schlecht ab: Nur 13,7 Prozent gaben ihre Stimme für diese Partei ab.

Die Grünen

Die Grünen haben ihre Hochburgen in Mals, St. Ulrich in Gröden, sowie dem Pustertal. In Mals und St. Ulrich wählten jeweils rund 13 Prozent die Grünen- Fast 12 Prozent gaben die Stimme für diese Partei in Bruneck und Toblach.

In Martell mit 1,7 Prozent, Moos in Passeier mit fast 4 Prozent und Schnals mit 3,47 gaben am wenigsten Wähler die Stimme für die Grünen.

