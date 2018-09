Migrationspolitik: Südtirol trägt Erklärung nicht mit

Anlässlich des informellen EU-Gipfels der Staatschefs unter der österreichischen Präsidentschaft in Salzburg am Donnerstag wurde vom Netzwerk „Snapshots from the borders“ eine gemeinsame Erklärung zur Migrationspolitik verfasst.

Das Land Südtirol gehört zwar dem Netzwerk an, in dem Grenzstädte und Grenzregionen wie Traiskirchen, Lampedusa und Linosa, Marsa und Grande-Synthe zusammenarbeiten, hat aber die Erklärung nicht unterzeichnet.

lpa