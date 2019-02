„Mir geht’s nicht ums Geld“

Ja, nein, vielleicht – die Bildung einer neuen Regionalregierung schreibt jeden Tag ein neues Kapitel. Mittlerweile ist klar, die Regierung wird auf 6 Mitglieder aufgestockt, aber wer soll Assessorin werden? Laut einer Vereinbarung zwischen den beiden Provinzen muss es eine Frau sein, abwechselnd gestellt vom Trentino und Südtirol. In dieser Legislaturperiode ist Südtirol an der Reihe. In Frage kommen vor allem Landesrätin Waltraud Deeg und Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner von der SVP.

Ladurner erklärte gegenüber STOL: „Ich würde gerne mitgestalten und stehe zur Verfügung.“ Vor 4 Wochen hatte sich Ladurner aber bereits aus dem Regionalregierungs-Rennen genommen. Damals war noch nicht klar, dass die Regierung tatsächlich aufgestockt werden muss. Zur Erinnerung: Das Autonomiestatur sieht einen deutschen Vizepräsidenten vor, weshalb der Parteiausschuss der SVP am Montag die Aufstockung beschlossen hat. Eine Aufstockung, die er bereits zwei Mal abgelehnt hatte.

„Ich habe mich damals aus dem Rennen genommen, weil die Diskussion in eine völlig andere Richtung ging“, erklärt Ladurner ihren neuen Anlauf. Sie sei immer für eine Aufstockung der Regierung und als Assessorin bereits nominiert gewesen. „Mir geht es um die Arbeit, nicht um das Geld“, sagt die 25-jährige Landtagsabgeordnete. Und: Sie würde auf eine Amtsentschädigung verzichten. Wie Landesrätin Waltraud Deeg wäre auch sie eine Assessorin zum Nulltarif, erklärt Ladurner - auch Deeg würde keine Amtsentschädigung erhalten.

stol/aw