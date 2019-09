„Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben“: Kinder fühlen sich bei Tagesmüttern wohl

Der Tagesmutterdienst der Sozialgenossenschaft „Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben“ reicht von der Sommerbetreuung bis hin zur Kinderbetreuung bei Veranstaltungen, Tagungen und Hochzeiten. Im Frühjahr 2019 wurde eine Tagesmutterumfrage gestartet. Sie soll Klarheit schaffen, ob Eltern und Kinder mit dem angebotenen Dienst der Tagesmütter zufrieden sind.

Die 382 ausgewerteten Fragebögen waren äußerst positiv. Nahezu alle Eltern (351) gaben an, dass sich ihr Kind bei der Tagesmutter wohl fühlt. Auch die flexiblen Betreuungszeiten stimmten die Eltern zufrieden.

In Zukunft will die Sozialgenossenschaft „Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben“ dem Wunsch vieler Eltern nachkommen und auch an Nachmittagen und in den Ferien eine Betreuung für Kinder über 4 Jahre zu einem ebenfalls begünstigten Tarif anbieten.

Stol/jno