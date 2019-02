Monitoringausschuss für Behindertenrechte

Neben Landtagspräsident Josef Noggler, als Hausherr und zugleich in seiner ersten öffentlichen Amtshandlung, haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrätin Waltraud Deeg an der Sitzung des Südtiroler Monitoringausschusses am Freitag teilgenommen.

Die Vertreter der Landesregierung haben am Freitag eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen vorgelegt – und die Antwort ist positiv ausgefallen. Landeshauptmann Kompatscher betonte die Notwendigkeit, „auf Gemeindeebene und in Einklang mit den Vorschlägen der Bezirksgemeinschaften de-institutionalisierten Wohnraum zu schaffen“, und empfahl, wie auch Landesrätin Deeg, ebenfalls auf Gemeindeebene einen Versuch zu starten.

Beide stimmten auch dem Vorschlag zu, ein Register der qualifizierten Betreuer einzurichten, und versprachen, mit dem Ausschuss in Verbindung zu bleiben, um die konkrete Umsetzung der Vorschläge zu bewerten.

Mit Interesse aufgenommen wurde auch weitere Vorschläge, etwa zur Vergütung der Experten im Monitoringausschuss und zur Unterstützung von schwerhörigen Kindern.

stol