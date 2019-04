Museumsquartier Bozen: Entscheidung bis Sommerende

Über das Museumsquartier in Bozen soll bis Sommerende entschieden werden. - Foto: D

Über eine nicht bindende Marktrecherche hatte das Land mögliche Standorte und Konzepte für den Bau eines Museumsquartiers in Bozen, für das Archäologiemuseum und das Stadtmuseum gesucht.

„Wir wollen nun gemeinsam mit der Stadtgemeinde Bozen alle umsetzbaren Ideen und Vorschläge prüfen, zusätzlich zu jenen, die bei der Marktrecherche vorgelegt und von der zuständigen Kommission am 18. März bewertet wurden“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in der Landesregierung für die Museen zuständig ist.

„Die Prüfung und Bewertung werden wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde Bozen und Experten vornehmen“, sagte Kompatscher.

Der Fokus bei der Auswahl liege auf der Qualität, und zwar hinsichtlich des vorgeschlagenen Standortes, der Erreichbarkeit, der Auswirkungen auf die Stadt, sowohl was die Verkehrsflüsse, als auch was die Besucherströmen angeht, der Belebung des historischen Zentrums sowie der Attraktivität und natürlich auch des Museumskonzepts selbst, so der Landeshauptmann.

Bis zum Ende des Sommers sollte eine Entscheidung getroffen werden.

lpa