Nachfolger für Karl Zeller gesucht

Nach der morgigen Kür der Landesräte verschiebt sich der Fokus auf die Region. Wie ihr Name besagt, besteht die Zwölferkommission aus 12 Mitgliedern. 6 stellt der Staat, die anderen 6 vom Südtiroler Landtag, Trentiner Landtag und Regionalrat. Im Landtag ist die Wahl für 13. Februar angesetzt.

In der SVP werden diesmal die Karten neu gemischt. „Nach 25 Jahren und über 80 Durchführungsbestimmungen habe ich alles erreicht und will es dabei belassen“, so Ex-Senator Karl Zeller.

D/bv