Neue Landesregierung nimmt Arbeit auf

Die neue Landesregierung ist am Dienstag zu ihrer erste Sitzung zusammengetroffen - Foto: LPA/Oskar Verant

Im Anschluss befasste sich die Landesregierung mit der fast 40 Punkte umfassenden Tagesordnung. Auch mit der Arbeitsplanung des Jahres 2019 hat sich die Landesregierung heute befasst.

„Da im technischen Landeshaushalt einige Kapitel unzureichend dotiert sind, bereiten wir für April die erste Haushaltsänderung vor, die wir dann im Landtag vorlegen werden", kündigte der Landeshauptmann nach der Regierungssitzung an. Zudem wird die Landesregierung in einigen Wochen zu einer Klausur zusammentreffen, bei der die Gesetzesinitiativen Thema sind, welche die Landesregierung im Laufe des Jahres voranbringen will.

stol/lpa