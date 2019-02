Pöder vor Gericht: Verkürztes Verfahren mit Zeugen

Das hatte dessen Anwältin Claudia Benedetti am Dienstag vor Richter Walter Pelino beantragt. Pöder werden Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von Fraktionsgeldern vorgeworfen.

Insgesamt geht es um eine Summe von rund 100.000 Euro, welche in den Jahren von 2008 bis 2013, also in der vorletzten Legislaturperiode, laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht rechtmäßig ausgegeben worden sein sollen. Pöder selbst ist überzeugt, dass es sich um ein Missverständnis handle.

Im verkürzten Verfahren einvernommen werden sollen ein Buchhalter der Partei sowie der ehemalige Parteisekretär.

D/stol