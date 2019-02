Regionalregierung: SVP spricht sich nun doch für Aufstockung aus

Der Sonderparteiausschuss der SVP hat sich am Montag für die Aufstockung der Regionalregierung auf 6 Assessoren ausgesprochen. - Foto: DLife

Durch die Aufstockung kann ein zweiter deutschsprachiger SVP-Vertreter in die Regionalregierung gewählt werden. Der Sonderparteiausschuss hat sich dabei am Montag für eine SVP-Mandatarin ausgesprochen. In Frage kommen dafür Waltraud Deeg, Maria Hochgruber-Kuenzer, Magdalena Amhof und Jasmin Ladurner.

Der Südtiroler Lega-Chef Massimo Bessone will die neue Situation nun mit seinem Parteikollegen, dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti besprechen.

„Eine Regionalregierung mit fünf Mitgliedern hätte dem Wählerwillen entsprochen“, so Bessone. „Wenn aufgestockt wird, wäre es richtig, auch Rita Mattei in die Regionalregierung zu berufen. Da sie bereits Landtagsvizepräsidentin ist, entstünden keine zusätzlichen Kosten für die öffentliche Hand“, fährt Bessone fort. Dies würde aber eine Aufstockung auf sieben Mitglieder bedeuten.

ansa/stol