Renate Holzeisen tritt für „Team Köllensperger“ bei EU-Wahl an

Aus Anlass dieser bevorstehenden Wahlen, aber auch aus der grundsätzlichen Haltung des Werteverständnisses von Team Köllensperger heraus, dass eine grundlegende Erneuerung der Gesellschaft nur dank der Mobilisierung und grenzüberschreitenden Vernetzung von Kräften proeuropäischen Geistes sozial-liberaler Prägung möglich wird, ist Team Köllensperger in die europäische Familie der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, kurz ALDE, eingetreten.

Die bereits sehr engen Kontakte und thematische Zusammenarbeit mit beispielsweise den Neos in Österreich, sind Bekräftigung dafür, dass es mehr Europa auch für und in Südtirol braucht. Da es für die Europawahlen eines nationalen Partners bedarf, stellt nun Team Köllensperger auf der Liste von PLUSEUROPA in Verbindung mit ALDE mit Holzeisen eine aussichtsreiche Kandidatin. Mit ihr soll für die Wahrung der Interessen des Landes Südtirol und seiner Menschen, vor allem in Vertretung der Bürgergesellschaft, gearbeitet werden.

Da unter den 7 ALDE Spitzenkandidaten 5 Frauen sind, hat Team Köllensperger sich bewusst auch für eine Frau entschieden. Hiermit soll ein weiteres Zeichen auf dem Weg zu einer, zwischen den Geschlechtern gleichberechtigten und modernen Bürgergesellschaft in Südtirol, dem Trentino und im gesamten Wahlkreis Nord-Ost gesetzt werden.

Renate Holzeisen ist Rechtsanwältin, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Gründungspartnerin einer international tätigen Kanzlei. Die Boznerin ist Mutter eines erwachsenen Sohnes.

