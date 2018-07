Rom-Botschafterin bald Geschichte

„Ihr Auftrag, Inhalte zur Autonomie als Recht und nicht als Privileg in den Redaktionen italienischer Medien zu deponieren und für eine bessere Berichterstattung zu sorgen, kann bis Jahresende erledigt werden“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ihr Vertrag laufe am 31. Dezember aus. „Und wird nicht verlängert, was auch nie geplant war.“

bv/D