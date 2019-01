Rom greift in Landeskompetenzen ein

Sozialmaßnahmen, auch das Verteilen der Gelder, fallen in die Kompetenzen des Landes. (Archivbild) - Foto: LPA

Maximal 780 Euro pro Person als Bürgereinkommen: Ab März wird dieses Wahlversprechen der 5-Sterne-Bewegung in die Tat umgesetzt – auch in Südtirol. Dabei hätte Rom in Südtirols Sozialpolitik gar nichts hinein zu „gschaftln“. Denn Sozialwesen ist reine Zuständigkeit des Landes. Aber weil man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, gab es bisher keinen autonomiepolitischen Aufschrei.

„Schon eine paradoxe Situation. Aber wir können die Maßnahme ja nicht gut anfechten“, gibt Ex-SVP-Senator und Autonomie-Rechtler Karl Zeller zu.

D/lu