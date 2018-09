Rom sagt Nein zum Abschuss von Wolf und Bär

Der Ministerrat in Rom hat am Donnerstag dem Wolfsgesetz vom Juni eine Absage erteilt und will es vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten. Die Ankündigung kam am Donnerstagabend von Umweltminister Sergio Costa mit der Begründung, dass dies notwendig sei, weil es sich beim Schutz der Wildtiere sowie bei einer Außerkraftsetzung desselben um die Kompetenz des Staates handle, die nicht an lokale Körperschaften delegiert werden könne.

Landesrat Arnold Schuler bewertet diesen Rückschlag zwar laut „Dolomiten“-Interview als enttäuschend, versichert aber, den eingeschlagenen Weg beharrlich weiter zu verfolgen.

D/az