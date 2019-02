SAD-Chef Gatterer spricht Klartext

„Statt einer rechtlich sauberen Lösung bei der die besten technischen Argumente gewinnen geht es nur darum, politische und persönliche Interessen umzusetzen“, so Gatterer.

Der SAD-Chef spart nicht mit Kritik an Regierung und Partei. „Die SVP wie sie unter Magnago und Durnwalder war, ist es heute nicht mehr. In den letzten 5 Jahren ist in Südtirol kein einziges entscheidendes Projekt mehr umgesetzt worden, das den Standort Südtirol nach vorne gebracht hätte“, schimpft er unter anderem.

D/em