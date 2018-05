SVP: 73 Jahre Einsatz für den Minderheitenschutz

„Unsere Minderheit ist damals geschlossen einem Weg gefolgt, der die Grundlage für die positive Entwicklung unseres Landes darstellte“, so SVP-Obmann Philipp Achammer.

Auch nach 73 Jahren steht der Einsatz für den Schutz der deutsch- und ladinischsprachigen Minderheit und für mehr Selbstständigkeit im Rahmen von Autonomie im Mittelpunkt: „Die derzeitige völlig chaotische politische Situation auf Staatsebene veranlasst uns einmal mehr, unseren eigenen Südtiroler Weg weiter kontinuierlich zu beschreiten“, so Achammer.

Wird an die Gründung der Südtiroler Volkspartei erinnert, dann muss auch an den unvergessenen Ehrenobmann Silvius Magnago gedacht werden: "Er ist stets energisch, aber immer ausgleichend den Weg des Machbaren gegangen - und wird uns ein großes Vorbild bleiben", erklärt SVP-Obmann Philipp Achammer.

„Dank an alle, die sich eingesetzt haben“

„Ein Dank geht darüber hinaus an alle Frauen und Männer, die sich seit der Gründung für die Südtiroler Volkspartei und somit für das Wohl unserer Bevölkerung eingesetzt haben.“ Die Parteigründung 1945 war durch die amerikanischen Besatzer möglich gemacht worden.

Trotz des Misstrauens von italienischer Seite hatten sie die Gründung einer demokratischen Partei für die Deutschen und Ladiner in Südtirol zugelassen. So wurde am 8. Mai 1945 von 19 Männern ein erstes Parteiprogramm beschlossen - und der Bozner Kaufmann Erich Amonn zum ersten Parteiobmann gewählt. Bauernführer Josef Menz-Popp stand ihm als Stellvertreter zur Seite, Rechtsanwalt Josef Raffeiner fungierte als Generalsekretär, so die SVP.

