SVP-Basiswahl: Nominierungen liegen vor

Laut geltender Wahlordnung, die vom SVP-Ausschuss genehmigt worden ist, können die nachstehenden nominierten Personen nun bis Donnerstag, 12 Uhr, schriftlich die Annahme der Kandidatur erklären.

Senatswahlkreis Brixen (Mehrheitswahlrecht):

Meinhard Durnwalder

Senatswahlkreis Meran (Mehrheitswahlrecht):

Renate König, Harald Stauder, Julia Unterberger

Senat – Listenführung Verhältniswahlrecht:

Hans Joachim Dalsass, Manfred Mayr, Dieter Steger

Kammerwahlkreis Brixen (Mehrheitswahlrecht):

Renate Gebhard

Kammerwahlkreis Meran (Mehrheitswahlrecht):

Albrecht Plangger

Kammer – Listenführung Verhältniswahlrecht:

Elmar Pichler Rolle, Manfred Schullian

Die SVP-Basiswahl, an der sich die Mitglieder in allen SVP-Ortsgruppen beteiligen können, wird am 21. Jänner stattfinden. Bereits am 18. und 19. Jänner kann online abgestimmt werden.

