SVP: „Biancofiore greift zum wiederholten Male Südtirol an!“

„Dieser Vergleich ist völlig unangemessen und deplatziert. Nur Biancofiore schafft es, eine der wesentlichen Voraussetzungen für das friedliche Zusammenleben in Südtirol mit einem völlig unannehmbaren Vorhaben des Innenministers zu vergleichen“, so SVP-Obmann Philipp Achammer.

„Das bezeugt wieder einmal, dass Michaela Biancofiore keine Ahnung von Südtirol hat.“ Deshalb sei es auch kein Wunder, dass ihr ein Parlamentssitz außerhalb von Südtirol zugeschanzt werden musste.

„Die Geschichte wird allzu schnell vergessen“

„Die Geschichte wird allzu schnell vergessen. Es ist nicht so lange her, dass man in Südtirol mit großen Spannungen zwischen der deutschen und italienischen Sprachgruppe konfrontiert war. Nur durch die hervorragende Arbeit unserer Vorfahren und den Kampf für die Autonomie ist es gelungen, ein System zu schaffen, das für Frieden und Zusammenhalt sorgt. Auch in Bezug auf die europäischen Werte war und bleibt Südtirol Vorreiter“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Südtirol kann auf solche Aussagen verzichten

„Südtirol kann auf die Aussagen von Michaela Biancofiore getrost verzichten. Sicher nicht die Autonomie oder das Proporzsystem, eine der wesentlichen Säulen der Autonomie, sorgen für eine Spaltung innerhalb der Südtiroler Bevölkerung, sondern inhaltslose, falsche und vollkommen überzogene Aussagen einer Michaela Biancofiore“, so SVP-Obmann Achammer.

stol