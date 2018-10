SVP: „Chaos in Rom schadet Südtirol“

Philipp Achammer und Arno Komptascher auf der Pressekonferenz am Freitag. - Foto: DLife

„Es geht nicht an“, so Kompatscher und Achammer, dass ein Regierungsvertreter zu Einwänden aus Brüssel mit einem „Ist mir egal“ antwortet und dass ein anderer den Bau des Brennerbasistunnel stoppen will. (STOL hat darüber berichtet)

„Im Rom arbeiten inkompetente Politiker. Wir können nicht Partner dieser chaotischen Truppe sein“, heißt es auf einer Pressekonferenz am Parteisitz in der Brennerstraße in Bozen. Laut Kompatscher und Achammer, „kann man auf dieses Chaos nur mit Stabilität antworten.“

In Bezug auf die Regierungszusammenarbeit, sagen Kompatscher und Achammer: „Das Ziel der SVP ist es, mit einer einzigen italienischen Partei zusammenzuarbeiten. Bedingung bleiben die erklärte klare Autonomie- und Europafreundlichkeit und des friedlichen Zusammenlebens.“

ansa/stol