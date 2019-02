SVP-Landessekretär Gerhard Duregger tritt zurück

In einem Schreiben an den Parteiausschuss dankt Achammer dem scheidenden Sekretär für „seinen großen Einsatz“ und kündigt zugleich an, dass er dem Ausschuss am Montag den JG-Vorsitzenden Stefan Premstaller als neuen Parteisekretär vorschlagen wird. Dieser muss danach vom zweithöchsten Gremium der SVP gewählt werden.

Der Wechsel von Duregger auf Premstaller soll bereits in den nächsten Wochen vollzogen werden.

D/wib