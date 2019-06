SVP-Lega: Zeichen stehen auf Sturm

Der Landeshauptmann fordert nun eine Aussprache mit Lega-Chef Matteo Salvini und Lega-Senator Roberto Calderoli. Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato, der ebenfalls über den Stand der Dinge informiert sei, soll auch mit dabei sein. Es gehe um „eine Überprüfung unserer Zusammenarbeit mit der römischen Regierung“, sagt Kompatscher.

Der Landeshauptmann sieht aber auch die Zusammenarbeit mit der Lega in Südtirol „in Frage gestellt“. Er sei sich wohl bewusst, dass es sich dabei um eine „gravierende Aussage“ handle.

Aber: Es gehe nicht an, dass man in Südtirol mit der Lega in einem Boot sitze, und von Rom ständig eine autonomiefeindliche Politik zu spüren bekomme, die ihresgleichen suche.

D/hof