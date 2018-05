SVP- Parlamentarier bei Conte

“Wir hatten ein sehr freundliches Gespräch mit dem künftigen Ministerpräsidenten Conte, der zum Thema der Sonderautonomien sehr gut vorbereitet ist. Wir warten nun auf eine Stellungnahme der künftigen Regierung zu den Sonderautonomien, da das Koalitionsprogramm der Regierungsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung keine Position dazu enthält”, so die SVP-Parlamentarier.

“Wir haben vereinbart den Dialog zu vertiefen. Jetzt werden wir uns innerhalb unserer Parteien beraten. In jedem Fall warten wir die Bestellung des Ministerrates und das endgültige Regierungsprogramm ab, bevor wir unsere zukünftige Position in bezug auf die Regierung abstecken”, erklärt die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat Sen. Julia Unterberger.

Der am Mittwoch zum Premier designierte Conte führte am Donnerstag Konsultationen mit den im Parlament vertretenen Gruppierungen in Hinblick auf die Regierungsbildung. Conte könnte am Freitagabend Präsidenten Sergio Mattarella die Ministerliste vorlegen.

stol