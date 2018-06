SVP-Primelaktion: Knapp 45.000 Euro für die Krebsforschung

„In den vergangenen 18 Jahren konnten wir mit unserer Primelaktion insgesamt 568.583,87 Euro sammeln und für die Krebsforschung spenden! Jeder kleine Fortschritt der in der Krebsforschung mit diesen Geldern gemacht werden kann und der Erleichterung und Hilfe für die Erkrankten und ihre Familien bedeutet, ist enorm wertvoll und erfüllt uns mit Freude,“ so Renate Gebhard.

Gärtnereien tragen zum Erfolg bei

„Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen an den Ständen wäre unsere Aktion nicht möglich. Auch die Gärtnereien, die mit günstigen Preisen diese Aktion unterstützen, tragen zum Erfolg der Primelaktion bei. Den Helferinnen, den Gärtnereien so wie allen Spendern gebührt ein großer Dank,“ betont die SVP-Landesfrauenreferentin.

Erlös geht an die Krebshilfevereinigung

Der Erlös in der Höhe von 44.248,84 Euro geht wie jedes Jahr an die Südtiroler Krebshilfevereinigung, welche damit die Arbeit der Südtiroler Mikrobiologin Petra Obexer und ihres Teams am Tiroler Krebsforschungsinstitut unterstützt. Obexer dankt der spendenfreudigen Südtiroler Bevölkerung herzlich und berichtete über den Stand ihrer Forschungsarbeit, insbesondere über neue Therapieansätze.

Primel-Aktion leistet wichtigen Beitrag

Die Präsidentin der Südtiroler Krebshilfevereinigung Ida Schacher Baur,zeigt sich über den erneuten Erfolg der Aktion ebenfalls sehr erfreut: „Es ist äußerst wichtig in die Forschung zu investieren. Die jährliche Primelaktion der SVP-Frauen leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Mein großer Dank geht an alle, die tatkräftig die Primelaktion schon so lange unterstützen.“

