Salvini kommt bald wieder nach Bozen

„Mit riesigem Stolz habe ich heute die 4 Lega-Mandatare in Rom getroffen. Erstmals tritt die Lega der Südtiroler Landesregierung bei“, so Salvini in einer Pressemitteilung.

Außerdem kündigte er einen baldigen Besuch in Bozen an, auf den er sich schon freuen würde. Salvini wünschte den Lega-Mandataren viel Erfolg.

Die SVP hatte bei der Landtagswahl am 21. Oktober vergangenen Jahres mit 41,9 Prozent das schlechteste Ergebnis in ihrer Parteigeschichte eingefahren. Die Sammelpartei stellt künftig nur noch 15 der 35 Abgeordneten.

apa