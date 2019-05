Sarntal und Freienfeld: Reichsigl und Überegger Bürgermeister

Die vorgezogenen Neuwahlen waren notwendig, da die Bürgermeister der beiden Gemeinden im Oktober 2018 in den Landtag gewählt wurden: Franz Locher (SVP) im Sarntal und Peter Faistenauer (Freie Liste Freienfeld) in Freienfeld.

Gemeinderatswahl in Sarntal

Der neue Bürgermeister von Sarntal stand am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr fest: Es ist Christian Reichsigl von der SVP. Er konnte 2290 Stimmen für sich verbuchen. Der bisherige Vizebürgermeister war seit dem Abgang von Franz Locher zwischenzeitlich amtsführender Bürgermeister, bewarb sich nun für das höchste Amt.

Der Wahl zum Bürgermeister stellte sich auch Gemeindereferent Josef Mair (SVP). Er erhielt 1393 Stimmen. Mit Tobias Nussbaumer hatte auch die neue Bürgerliste „Zukunft Sarntal“ einen Bürgermeisterkandidaten. Er bakam 543 der Stimmen.

Insgesamt stellten sich 36 Kandidaten der Wahl, davon die 3 Bürgermeisterkandidaten und 33 Gemeinderatskandidaten: 18 für die SVP und 15 für „Zukunft Sarntal“. Wahlberechtigt für die Gemeinderatswahl in Sarntal waren insgesamt 5914 Sarner.

Gemeinderatswahl in Freienfeld

In Freienfeld ist Verena Überegger von der Freien Liste Freienfeld mit 932 Stimmen zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden. Um das Bürgermeisteramt bewarb sich neben Überegger auch Alfred Sparber (SVP). Er erhielt 579 Stimmen.

Überegger ist nun mit 10 Kolleginnen die 11. Frau an der Spitze einer Südtiroler Gemeinde.

Für die Gemeinderatswahlen durften in Sektion 1 in Stilfes 678 Frauen und Männer ihre Stimme abgeben, in der Sektion 2 in Mauls 635 und in der Sektion 3 in Trens 949, insgesamt wählten also 2262 Personen den Bürgermeister und den Gemeinderat für Freienfeld.

Jeweils 22 Kandidaten stellten die Freie Liste Freienfeld und die SVP für den Gemeinderat.

