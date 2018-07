Schule: Erfolgreichere Abschlüsse

Dabei spielten das vielfältige Angebot ebenso eine Rolle wie die Unabhängigkeit von sozioökonomischen Bedingungen. Darin waren sich am Freitag die Schullandesräte Philipp Achammer, Christian Tommasini und Florian Mussner einig, die im Landhaus 1 in Bozen gemeinsam mit Bildungsdirektor Gustav Tschenett und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner, der italienischen Schulamtsleiterin Nicoletta Minnei und dem ladinischen Bildungsdirektor Roland Verra die Abschlussergebnisse des Schuljahres 2017/18 vorstellten.

Herzensbildung und Leidenschaft für Sprache

Die Bedeutung von Bildung für den Einzelnen und für die Gesellschaft hob der deutsche Bildungslandesrat Philipp Achammer hervor. Die Aufgabe der Schule habe sich geändert, und zwar von der „Wissensvermittlung zur Wissenserschließung". Anspruch sei es weiterhin, möglichst alle Schüler zu einem erfolgreichen Abschluss zu begleiten.

Die italienische Schule richte ihren Fokus mit Erfolg auf die Mehrsprachigkeit, sagte der italienische Bildungslandesrat Christian Tommasini. Ziel sei es, unter den Schülern eine Leidenschaft für Sprachen zu wecken. Auch verwies der Landesrat auf Entwicklung der Schule, die in den neuen Angeboten, darunter die vierjährige Oberschule und die Europa-Fachrichtung, ihren Ausdruck finde.

Natürliche Mehrsprachigkeit an ladinischen Schulen

Auf die Besonderheiten der ladinischen Schule und eine „natürliche Mehrsprachigkeit" verwies der ladinische Landesrat Florian Mussner. Er sprach die neue Möglichkeit für die ladinischen Schüler an, den Dreisprachigkeitsnachweis über die Abschlussprüfung zu erwerben und hob die wichtige Rolle zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen hervor.

Im Mittelpunkt der Abschlussbilanz standen die Oberschul-Abschlussprüfungen, die an der deutschen Schule erst am vergangenen Mittwoch abgeschlossen wurden und deren Form sich im kommenden Schuljahr ändern wird. Insgesamt 3899 Schülerinnen und Schüler (2801 deutschsprachige, das entspricht 97,7 Prozent, 1098 italienische und 100 ladinische) bestanden die Prüfung.

Mehr Spitzenleistungen als noch im Vorjahr

Dabei gab es besonders an der deutschen Schule mehr Spitzenleistungen als noch im Vorjahr: 101 Schülerinnen und Schüler schlossen die Oberschule mit 100 Hundertsteln ab, davon 13 mit Auszeichnung, wobei die Mädchen mit 69 Hundertern und 11 Mal der Höchstpunktezahl mit Auszeichnung die Nase vorne haben.

An den italienischen Schulen erzielten 47 Schüler die höchste Punktezahl, davon 5 mit Auszeichnung, an den ladinischen Schulen kamen 2 Schüler auf 100 Punkte, erstmals einer davon mit Auszeichnung. Von den über 4000 Kandidaten (2866 an den deutschen, 1111 an den italienischen und 101 an den ladinischen Oberschulen) scheiterten 136 an den Zulassungsbedingungen.

Neue Prüfung an den Mittelschulen

Neu gestaltet war in diesem Jahr die Abschlussprüfung an den Mittelschulen. Die Entkoppelung der Leistungstests INVALSI und die Berücksichtigung der Leistung der gesamten Mittelschulzeit bezeichneten heute alle Schulverantwortlichen als den richtigen Weg.

Von den insgesamt 5779 Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen (4097 deutsche, 1462 italienische und 220 ladinische) wurden 69 nicht zur Abschlussprüfung zugelassen. Die Abschlussprüfung bestanden 5698 Schüler.

Versetzungen nicht groß verändert

Im Hinblick auf die Versetzungen gab keine großen Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Nach wie vor liegt die Erfolgsquote an den ersten Klassen der Mittelschule und der Oberschule niedriger als in den Folgeklassen. Landesrat Achammer forderte dazu auf, Versetzungen nicht überzubewerten. Landesschuldirektorin Falkensteiner wies das Gerücht zurück, dass es keine Nichtversetzungen mehr gebe. Diese seien aber mit 0,3 Prozent an den Grundschulen und 1,3 Prozent an den Mittelschulen gering.

Fazit zur Berufsbildung

Ein- und Überblick in die Ergebnisse der Berufsbildung gab Bildungsdirektor Tschenett. Er berichtete über die Fachschulabschluss-, Berufsbildungsdiplom- und Lehrabschlussprüfungen und von einer Erfolgsquote zwischen 90 und 95 Prozent. An der Durchlässigkeit der Schulsysteme werde weiter gearbeitet, so seien 386 der 404 Schüler aus der Berufsbildung zur staatlichen Matura zugelassen worden. Im Herbst starte erstmals die sogenannte „Matura über die Lehre". Ausgebaut und gestärkt werde, so der Bildungsdirektor, die Orientierung.

„Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft", sagte zum Abschluss der Pressekonferenz Landesschuldirektorin Falkensteiner, „in der Schule wird es nie langweilig."

stol/lpa