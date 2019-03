Schulstreik fürs Klima: Tausende Schüler bei Demo in Bozen

Wieder gingen Tausende Schüler in Südtirol auf die Straße. - Foto: DLife

Mit bunten Transparenten erreichten die Schüler, die vom Gerichtsplatz los gezogen sind, über den Siegesplatz den Waltherplatz und schließlich den Silvius-Magnago-Platz, wo sie vor dem Landtag die Politiker zum Handeln aufgerufen haben. Vor der Universität machten sie Halt gemacht und riefen in deutscher, italienischer und englischer Sprache ihren Kollegen zu: „Kommt herunter!“

An der Kundgebung nahm auch Ariane Benedikter aus Sankt Lorenzen teil, die kürzlich vom Staatspräsidenten Sergio Mattarella als „Alfiere della Repubblica“ ausgezeichnet worden war. (STOL hat berichtet) Benedikter ist wegen ihres Einsatzes für den Klimaschutz geehrt worden. Sie war die italienische Vertreterin und ständiges Mitglied, sowie später auch Vizepräsidentin der Nicht-Regierungs-Organisation „Plant for the planet“.

Beim Schulstreik fürs Klima sangen die Schüler am Silvius-Magnago-Platz gemeinsam den sogenannten Klimasong.

Der weltweiten Aktion zugrunde liegt eine Kette an friedlichen Schülerprotesten, die in Nordeuropa von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg ausgegangen waren, bei denen Schüler auf die Problematiken des Klimawandels hinweisen wollen.

Die Organisatoren von #FridaysForFuture planten für den heutigen Freitag so umfassende internationale Schulstreiks fürs Klima wie noch nie.

