Schulstreik fürs Klima: Vorwand zum Schule schwänzen?

Der Aktion zugrunde liegt eine Kette an friedlichen Schülerprotesten, begonnen in Nordeuropa und ausgehend von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg, bei denen Schüler auf die Problematiken des Klimawandels hinweisen wollen. Die Organisatoren von #FridaysForFuture wollten am heutigen Freitag so umfassende internationale Schulstreiks fürs Klima auf die Beine stellen wie noch nie. Deshalb haben sie einen „Global Strike For Future“ ausgerufen.

Tausende Schüler beteiligen sich an Demo

Und auch Südtirol ist wieder mit dabei. Am Freitagmorgen versammelten sich, wie schon am 15. Februar dieses Jahres, tausende Schüler am Siegesplatz in Bozen, um anschließend durch die Stadt bis zum Landtag zu marschieren.

Ob es hier allen Schülern wirklich um die Sache an sich geht, oder doch eher ums reine Schule-Schwänzen, diese Frage stellt sich aber doch. Was glauben Sie?