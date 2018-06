Senat: Steger zum Vize des Finanzausschusses ernannt

„In der 6. Kommission - so Steger - werden alle Maßnahmen im Finanz-, Steuer- und Bankenbereich behandelt. Es wird jetzt eine Menge Arbeit auf die Kommission zukommen und ich freue mich wenn viele Maßnahmen im Sinne der Bevölkerung auch umgesetzt werden können. Es ist eine Ehre, als Vertreter einer so kleinen parlamentarischen Gruppe, wie es die Autonomiegruppe im Senat ist, zum Vizepräsidenten der Finanzkommission ernannt zu werden und ich werde mein Bestes geben, dieser verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden“, so Senator Dieter Steger in einer ersten Stellungnahme am Donnerstag.