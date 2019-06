Sport an Schulen aufstocken - Spaßfaktor nicht vergessen

Landesrat Philipp Achammer betont, dass Südtirol grundsätzlich auf Bewegung und Sport in den Schulen setzt. Er erinnert an das Maßnahmenpaket „Mehr Bewegung und Sport“, welches an Südtirols Schulen durch Bewegungspausen, Bewegungsaufgaben, Schulsporttage, aktive Pausengestaltung und so weiter umgesetzt wird.

Das Lananer Schulsportprojekt bezeichnet der Landesrat als absolut nachahmenswert. Es zeichne sich vor allem durch eine enge und hervorragende Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sportverein aus.

Sport wichtiger denn je

Achammer verweist darauf, dass es deshalb bereits im Rahmen einer Thementagung allen Führungskräften der Schulen und Kindergärten vorgestellt wurde.

Landtagsabgeordnete Ladurner zeigt sich erfreut darüber: „Ich weiß, dass sich viele Schulen bemühen, Sport und Bewegung in den Schulalltag zu integrieren. Es gibt zahlreiche interessante Angebote – vielleicht nicht überall, aber vielerorts. Für jene Gemeinden, die noch eine Idee brauchen, könnte Lana was zum Abschauen sein“, so die Abgeordnete.

Spielerisches Kennenlernen von 10 Sportarten

In enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sportverein werden in Lana den Schulkindern im Rahmen des Unterrichts 10 Sportarten vorgestellt. Die Kinder können diese ausprobieren und erleben. Sie werden professionell betreut und von einer Lehrperson zum Training begleitet.

Ladurner meint, dass gerade in Zeiten zunehmender Bewegungsdefizite, dem Schulsport eine wichtige Bedeutung zukomme. Deshalb solle Schülern ein unkomplizierter und kostenloser Zugang zum Sport geboten werden.

