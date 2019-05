„Starke Südtiroler Vertretung in Brüssel ist mir sehr wichtig“

„Eine starke Südtiroler Vertretung in Brüssel ist mir persönlich sehr wichtig, da Südtirol für mich eine Herzensangelegenheit ist.“ Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bricht im Gespräch mit den „Dolomiten“ eine klare Lanze für eine Wiederwahl von SVP-EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann. Südtirol sei in Europa in vielen Punkten ein Vorbild – vor allem im Umgang mit Minderheiten. Nicht zuletzt aus diesem Grund hofft Bundeskanzler Kurz bei der EU-Wahl am 26. Mai auf einen deutlichen Erfolg der EVP – und ist zuversichtlich, „dass die SVP weiterhin erfolgreich bleibt“.

Antonio Tajani ist ebenfalls zuversichtlich, dass die EVP auch nach dem 26. Mai erste politische Kraft in Brüssel bleibt. Ob Tajani am Samstag beim SVP-Parteitag in Meran auf die EU-Wahl einstimmen wird, steht zwar noch nicht definitiv fest, muss er doch für den erkrankten Silvio Berlusconi einige Termine übernehmen. Das Abkommen der Volkspartei mit Forza Italia sieht Tajani aber „als „Auftakt einer neuen, wichtigen Phase der Zusammenarbeit“.

D/em/bv