Südtirol: Lebensmittel für Familien in Syrien

Syrienkrieg: Das Land Südtirol will die nach der Operation Ölzweig in Afrin verbliebenen Personen unterstützen. - Foto: lpa

Nun gilt ihr besonderes Augenmerk dem Distrikt Afrin in der autonomen Region Rojava. Afrin war bis vor wenigen Monaten eine Insel des Friedens, wo Hunderttausende meist arabische Flüchtlinge an der Seite der ursprünglich vorwiegend kurdischen Bevölkerung Zuflucht gesucht haben.

Hunderte von Opfer

Am 20. Januar hat die Türkei die Militäroffensive mit dem Namen "Operation Ölzweig" gestartet. Zielscheibe waren das Zentrum der Stadt Afrin, zahlreiche Dörfer im gleichnamigen Distrikt sowie das Flüchtlingslager Rubar. Hunderte von Opfern sind zu beklagen. Die Eskalation in Afrin hat bewirkt, dass mehr als 50.000 Menschen in Nordsyrien zusätzlich auf der Flucht sind.

"Wir haben beschlossen, 40.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um zur Versorgung der Menschen beizutragen, die in der Stadt geblieben sind", informierte am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Recht auf Freiheit, Sicherheit und Autonomie der Kurden

Die Landesregierung träg damit einen dem Beschlussantrag des Landtags von 2016 Rechnung, in dem das Recht auf Freiheit, Sicherheit und Autonomie der Kurden und der anderen Volksgruppen der Region Rojava anerkannt wird, zum anderen entspricht sie einem Beschlussantrag, der zu Maßnahmen auf humanitärer Ebene auffordert.

Das Land will mit der Gesellschaft für bedrohte Völker und der Hilfsorganisation "Kurdischer Roter Halbmond" zusammenarbeiten, um die Bevölkerung in Afrin mit Lebensmittelpaketen zu versorgen.

Seit 2014 hat das Land Südtirol zehn Hilfsprojekte in Syrien mitgetragen.

lpa