„Südtirol steht für den Erfolg Europas“

„Dolomiten“: Vor kurzem hat die Bertelsmann-Stiftung eine Studie zu den Wahlabsichten bei der EU-Wahl vorgestellt. Was beunruhigt Sie mehr: Dass jeder Zehnte eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei wählen will oder dass die potenziellen Wähler der etablierten Parteien wahlmüde sind?

Manfred Weber: Wir sind knapp 4 Wochen vor der Europawahl. Da passiert noch viel. Wichtig aber ist: Die Europawahl ist eine Richtungswahl, nämlich darüber, ob es gelingt, Europa auf einem stabilen Kurs zu halten, der Sicherheit, Frieden und Wohlstand garantiert. Das werden wir den Menschen deutlich machen. Linke Parteien versuchen, eine Linkskoalition inklusive Kommunisten und Linkspopulisten zu schmieden. Die extreme Rechte möchte die EU zerstören. Beides kann nicht guttun, auch Südtirol nicht. Die EU muss reformiert werden, darf aber nicht zerstört werden.

„D“: Wie wollen Sie in den verbleibenden knapp 4 Wochen die EVP zum Erfolg führen?

Weber: Wir werden um jede Stimme kämpfen. Wir werben mit klarem Kurs und ambitionierten Zukunftsvorstellungen. Ich habe vergangene Woche meine 12 Zusicherungen an die EU-Bürger im Falle meiner Wahl vorgelegt. Sie sind Ergebnis meiner Tour durch die EU in den vergangenen Monaten und vieler Gespräche mit den Europäern. Der Schlüssel ist, dass wir Europa mehr von den Menschen her denken. Die Themen sind europaweit ähnlich. Die Menschen erwarten von uns Lösungen beim Migrationsthema, die Frage nach der Identität unseres Kontinents, zu wirtschaftlichen Zukunftsaussichten oder zur Erweiterungspolitik. Und zu all diesen Themen sage ich klar, wohin es gehen soll.

Interview: Brigitta Willeit und Michael Eschgfäller